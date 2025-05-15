Jordan MVP 双肩包经久耐用，空间宽敞，可供携带随身物品。拉链主袋，可轻松收纳随身物品、换洗衣物或其他日常所需物品。背面拉链隔层可供安全存放笔记本电脑或平板电脑，侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面口袋便于你快速存取物品。

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