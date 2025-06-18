 

Jordan

MVP 双肩包

¥429
沙漠迷彩
黑

Jordan MVP 双肩包经久耐用，空间宽敞，可供携带随身物品。拉链主袋，可轻松收纳随身物品、换洗衣物或其他日常所需物品。背面拉链隔层可供安全存放笔记本电脑或平板电脑，侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面口袋便于你快速存取物品。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： IB8467-240

Jordan

¥429

Jordan MVP 双肩包经久耐用，空间宽敞，可供携带随身物品。拉链主袋，可轻松收纳随身物品、换洗衣物或其他日常所需物品。背面拉链隔层可供安全存放笔记本电脑或平板电脑，侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面口袋便于你快速存取物品。

其他细节

背面和可调节肩带添加衬垫，缔造舒适携背体验

产品细节

  • 尺寸：305 x 152 x 445 mm
  • 面料外层：锦纶。内层/后背面料/里料/填充物：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： IB8467-240

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