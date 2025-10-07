 
Jordan MVP 大童法式毛圈短裤 - 黑

Jordan

MVP 大童法式毛圈短裤

46% 折让

Jordan MVP 大童法式毛圈短裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，舒适非凡，塑就经典暖天佳选，适合日常穿着。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；多口袋设计，便于随身收纳小物件。 可搭配 Jordan MVP T恤，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色：
  • 款式： II3084-010

Jordan

产品细节

  • 面布/口袋布：58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II3084-010

