 

Jordan MVP

男子上衣

¥519¥89942% 折让
黑/帆白/帆白
沙漠迷彩/帆白/帆白

穿上 Jordan MVP 男子上衣，彰显经典 Jordan 风范。连帽套头款式结合宽松版型，搭配不易撕裂面料和网眼布里料。另点缀匠心细节，打造协调出众外观，即领口拉链开襟设计、刺绣标志和抽绳下摆。


  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： HF9294-010

Jordan MVP

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穿上 Jordan MVP 男子上衣，彰显经典 Jordan 风范。连帽套头款式结合宽松版型，搭配不易撕裂面料和网眼布里料。另点缀匠心细节，打造协调出众外观，即领口拉链开襟设计、刺绣标志和抽绳下摆。

其他细节

  • 柔韧不易撕裂面料，经久耐穿
  • 网眼布里料，缔造出众舒适性
  • 领口拉链开襟结合按扣挡风片，可供自行调整包覆效果
  • 下摆搭配抽绳，可束紧造型

产品细节

  • 面料：55% 棉/42% 锦纶/3% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 正面口袋
  • 弹性袖口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： HF9294-010

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