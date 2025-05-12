Jordan MVP
男子上衣
¥519¥89942% 折让
穿上 Jordan MVP 男子上衣，彰显经典 Jordan 风范。连帽套头款式结合宽松版型，搭配不易撕裂面料和网眼布里料。另点缀匠心细节，打造协调出众外观，即领口拉链开襟设计、刺绣标志和抽绳下摆。
- 显示颜色： 黑/帆白/帆白
- 款式： HF9294-010
Jordan MVP
¥519¥89942% 折让
穿上 Jordan MVP 男子上衣，彰显经典 Jordan 风范。连帽套头款式结合宽松版型，搭配不易撕裂面料和网眼布里料。另点缀匠心细节，打造协调出众外观，即领口拉链开襟设计、刺绣标志和抽绳下摆。
其他细节
- 柔韧不易撕裂面料，经久耐穿
- 网眼布里料，缔造出众舒适性
- 领口拉链开襟结合按扣挡风片，可供自行调整包覆效果
- 下摆搭配抽绳，可束紧造型
产品细节
- 面料：55% 棉/42% 锦纶/3% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 弹性袖口
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白/帆白
- 款式： HF9294-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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