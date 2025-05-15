Jordan MVP
男子全长拉链开襟加绒连帽衫
¥519¥64920% 折让
想要休闲舒适、外观新潮的单品？Jordan MVP 男子全长拉链开襟加绒连帽衫正合你意。加绒针织面料表面顺滑，内里柔软加绒，结合大号发泡印花图案，时尚有型，不容错过。
- 显示颜色： 灰黑/帆白/帆白
- 款式： HF9296-045
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产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 双向拉链
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑/帆白/帆白
- 款式： HF9296-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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