Jordan MVP

男子夹克

¥849

矿物色/帆白/黑
黑/白色/浅烟灰

Jordan MVP 男子夹克采用锦纶面料，将经典格调与 Jordan 风范巧妙糅合。经典版型结合大身网眼布里料和全长按扣开襟设计，塑就舒适外观。

  • 显示颜色： 矿物色/帆白/黑
  • 款式： HF9354-309

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。