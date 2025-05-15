Jordan MVP
男子梭织长裤
¥699
Jordan MVP 男子梭织长裤采用宽松版型结合新潮外观，助你迎接重要时刻。 不易撕裂面料，经久耐穿；裤管口抽绳和右腿背面醒目“Jordan”字标，彰显出众风范。
- 显示颜色： 沙漠迷彩/帆白/帆白
- 款式： HQ8136-257
Jordan MVP
¥699
Jordan MVP 男子梭织长裤采用宽松版型结合新潮外观，助你迎接重要时刻。 不易撕裂面料，经久耐穿；裤管口抽绳和右腿背面醒目“Jordan”字标，彰显出众风范。
其他细节
- 不易撕裂面料轻盈耐穿，略带弹性
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 裤管口配有抽绳，助你玩转个性化风格，束紧抽绳可展现运动鞋魅力，松开则可打造宽松造型
产品细节
- 55% 棉/42% 锦纶/3% 氨纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩/帆白/帆白
- 款式： HQ8136-257
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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