 

Jordan MVP

男子梭织长裤

¥399¥69942% 折让
黑/帆白/帆白
沙漠迷彩/帆白/帆白

Jordan MVP 男子梭织长裤采用宽松版型结合新潮外观，助你迎接重要时刻。 不易撕裂面料，经久耐穿；裤管口抽绳和右腿背面醒目“Jordan”字标，彰显出众风范。


  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： HQ8136-010

Jordan MVP

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Jordan MVP 男子梭织长裤采用宽松版型结合新潮外观，助你迎接重要时刻。 不易撕裂面料，经久耐穿；裤管口抽绳和右腿背面醒目“Jordan”字标，彰显出众风范。

其他细节

  • 不易撕裂面料轻盈耐穿，略带弹性
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 裤管口配有抽绳，助你玩转个性化风格，束紧抽绳可展现运动鞋魅力，松开则可打造宽松造型

产品细节

  • 55% 棉/42% 锦纶/3% 氨纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： HQ8136-010

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