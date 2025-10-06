Jordan MVP
Jordan MVP
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入细小非起绒毛圈，舒适非凡
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
