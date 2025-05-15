Jordan MVP
男子长裤
¥469¥54914% 折让
长裤新宠惊喜来袭。 Jordan MVP 男子长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，帮助保持舒适。
- 显示颜色： 灰黑/帆白/帆白
- 款式： HF9310-045
Jordan MVP
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长裤新宠惊喜来袭。 Jordan MVP 男子长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，帮助保持舒适。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 裤腿右侧发泡印花图案，彰显醒目 Jordan 风范
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑/帆白/帆白
- 款式： HF9310-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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