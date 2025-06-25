Jordan
MVP 腰包
¥269
Jordan MVP 腰包采用匠心设计，轻松携带随身物品，彰显 Flight Club 风范。采用耐用锦纶材料结合拉链主袋，可收纳日常所需物品。背面拉链口袋，提供额外存储空间。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO2946-010
Jordan
¥269
Jordan MVP 腰包采用匠心设计，轻松携带随身物品，彰显 Flight Club 风范。采用耐用锦纶材料结合拉链主袋，可收纳日常所需物品。背面拉链口袋，提供额外存储空间。
其他细节
拉链主袋，便于有序收纳物品
产品细节
- 尺寸：406 x 102 x 152 mm
- 面料：锦纶。里料/填充物：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO2946-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。