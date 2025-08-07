Jordan Novelty
女子长裤
20% 折让
Jordan Novelty 女子长裤采用泡泡纱面料，轻盈舒适，令你畅享轻松自在的穿着体验。宽松版型，塑就休闲舒适造型；膝盖缝褶、斜向弧形线条和裤管口可调节松紧抽绳与栓扣，平添精致格调。
- 显示颜色： 矿石灰
- 款式： IF0382-004
产品细节
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳
- 侧边口袋和后身口袋
- 面料：72% 棉/13% 锦纶/13% 聚酯纤维/2% 氨纶。口袋：100% 锦纶
- 可机洗
