 
Jordan Novelty 女子长裤 - 矿石灰

Jordan Novelty

女子长裤

20% 折让

Jordan Novelty 女子长裤采用泡泡纱面料，轻盈舒适，令你畅享轻松自在的穿着体验。宽松版型，塑就休闲舒适造型；膝盖缝褶、斜向弧形线条和裤管口可调节松紧抽绳与栓扣，平添精致格调。


  • 显示颜色： 矿石灰
  • 款式： IF0382-004

Jordan Novelty

20% 折让

Jordan Novelty 女子长裤采用泡泡纱面料，轻盈舒适，令你畅享轻松自在的穿着体验。宽松版型，塑就休闲舒适造型；膝盖缝褶、斜向弧形线条和裤管口可调节松紧抽绳与栓扣，平添精致格调。

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 面料：72% 棉/13% 锦纶/13% 聚酯纤维/2% 氨纶。口袋：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 矿石灰
  • 款式： IF0382-004

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。