Jordan
女子 Oversize 风印花T恤
¥249¥39937% 折让
Jordan 女子 Oversize 风印花T恤宽松舒适，设计灵感来自过往经典单品。 胸前 Jordan 鞋款图案依然符合现代潮流，增添复古魅力；针织棉料结合超宽松版型，塑就非凡舒适感受。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HJ0137-100
Jordan
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Jordan 女子 Oversize 风印花T恤宽松舒适，设计灵感来自过往经典单品。 胸前 Jordan 鞋款图案依然符合现代潮流，增添复古魅力；针织棉料结合超宽松版型，塑就非凡舒适感受。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： HJ0137-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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