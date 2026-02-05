 
Jordan Patch Dynasty 幼童夹克 - 健身红

Jordan

Patch Dynasty 幼童夹克

10% 折让

Jordan Patch Dynasty 幼童夹克结合经典校队夹克的运动风和实用性，彰显 Dynasty of Flight 的风采。饰有纹理图案和刺绣细节，搭配全长拉链开襟设计。落肩设计，营造休闲穿着感；罗纹针织袖口和下摆，塑就稳固贴合感；侧边口袋，便于孩子存放随身小物件。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IU5320-687

Jordan

产品细节

  • 53% 聚酯纤维/38% 棉/9% 氨纶
  • 可机洗
