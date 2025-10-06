JORDAN 品牌与迈克尔·乔丹的出生地有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。 Jordan Peak x Awake NY 针织帽采用经典针织风格，百搭实用，适合日常佩戴。

JORDAN 品牌与迈克尔·乔丹的出生地有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。 Jordan Peak x Awake NY 针织帽采用经典针织风格，百搭实用，适合日常佩戴。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。