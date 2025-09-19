Jordan Performance Sport
Dri-FIT 可调节速干头带（1 条）
售罄：
此配色当前无货
Jordan Performance Sport Dri-FIT 可调节速干头带（1 条）是一款运动头带，采用可调式系合设计，缔造稳固舒适的贴合感，适合大多数头围；Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB0762-101
产品细节
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
