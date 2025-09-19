Jordan Playground 2.0 8P
篮球
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
耐用橡胶外层，减少户外刮蹭；球面凹槽设计，提供所需的控球力。Jordan Playground 2.0 8P 篮球让你无所畏惧，畅快玩球。
- 显示颜色： 水泥灰/白色/黑/火焰红
- 款式： FB2302-049
其他细节
- 耐用橡胶外层，是户外球场的理想之选
- 球面凹槽设计，塑就出众控球表现
产品细节
- 面层材质：橡胶
- 未充气
- 适合室外比赛
