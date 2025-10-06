Jordan Point Lane

¥579 ¥999 42% 折让

灵感源自 MJ 的三个辉煌赛季

Jordan Point Lane 男子运动鞋巧妙融合了迈克尔·乔丹在 3 个令人难忘的赛季中所穿战靴的多种元素。 这双混搭之作以他在芝加哥的住所地址命名，借鉴 AJ3、AJ6 和 AJ11 的经典细节，塑就出众风范和舒适体验。

传奇故事，致敬经典 3 双出色非凡的运动鞋，3 个值得纪念的赛季。 迈克尔·乔丹穿着 AJ3，拿下得分王。 穿着 AJ6，赢得首座冠军奖杯。 穿着 AJ11，带领球队打出创纪录的 72-10 赛季佳绩，摘得第 4 枚总冠军戒指。 Air Max 气垫，出众醒目 后跟融入 Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震性能与经典造型。 糅合三款经典鞋款的设计元素，呈现匠心细节 模压后跟装饰和鞋口细节采撷自 AJ3。 出众覆面援引 AJ11 设计。 塑型中底细节、缝线和模压鞋舌灵感源自 AJ6。

其他细节 匠心鞋舌，轻盈灵活