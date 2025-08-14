 
Jordan Poolside 女子无袖梭织上衣 - 黑

Jordan Poolside

女子无袖梭织上衣

24% 折让

穿出属于你自己的经典 Jordan 风范。Jordan Poolside 女子无袖梭织上衣采用梭织斜纹面料搭配宽松版型，结合纽扣开襟设计，塑就出众的结构感和质感。下摆搭配可调节抽绳，供你随心调节造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： HJ0056-010

产品细节

  • 100% 棉
  • 胸前口袋
  • 刺绣细节
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HJ0056-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。