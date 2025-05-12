穿出属于你自己的经典 Jordan 风范。Jordan Poolside 女子无袖梭织上衣采用梭织斜纹面料与宽松版型，结合纽扣开襟设计，塑就出众的结构感和质感。下摆搭配可调节抽绳，供你随心调节造型。

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