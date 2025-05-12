Jordan Rare Air
男子针织长裤
¥519¥89942% 折让
不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。Jordan Rare Air 男子针织长裤采用厚实法式毛圈面料结合标准版型，营造非凡舒适性；搭配整版水洗设计和左裤腿裂纹图案，呈现出众做旧外观。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IB3000-010
Jordan Rare Air
¥519¥89942% 折让
不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。Jordan Rare Air 男子针织长裤采用厚实法式毛圈面料结合标准版型，营造非凡舒适性；搭配整版水洗设计和左裤腿裂纹图案，呈现出众做旧外观。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，塑就出众结构感
产品细节
- 100% 棉
- 侧边口袋设计
- 弹性裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IB3000-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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