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      Jordan React Havoc

      男子跑步鞋

      ¥589
      ¥999
      41% 折让

      黑/白色/亮深红
      浅骨色/黑/淡香草黄/亮珊瑚红

      Jordan React Havoc 跑步鞋搭载能量回馈泡棉中底，为高强度训练带来舒适的缓震效果。精致网眼布细节设计，助你保持凉爽。

      • 显示颜色： 黑/白色/亮深红
      • 款式： AR8815-006

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

      更多信息

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