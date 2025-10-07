 
Jordan Regal Air 腰包 - 白色/多色

Jordan

Regal Air 腰包

36% 折让

Jordan Regal Air 腰包采用蛇纹合成革材质，升级造型格调。拉链主袋空间宽敞，可供存放钱包、手机或其他小物件；正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带，令你畅享舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/多色
  • 款式： IM4453-100

Jordan

36% 折让

Jordan Regal Air 腰包采用蛇纹合成革材质，升级造型格调。拉链主袋空间宽敞，可供存放钱包、手机或其他小物件；正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带，令你畅享舒适体验。

产品细节

  • 尺寸：510 x 100 x 200 mm
  • 面料：合成革。后背面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色/多色
  • 款式： IM4453-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。