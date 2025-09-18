Jordan Regal Air 腰包采用蛇纹合成革材质，升级造型格调。拉链主袋空间宽敞，可供存放钱包、手机或其他小物件；正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带，令你畅享舒适体验。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

