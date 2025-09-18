Jordan
Regal Air 腰包
17% 折让
Jordan Regal Air 腰包采用蛇纹合成革材质，升级造型格调。拉链主袋空间宽敞，可供存放钱包、手机或其他小物件；正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带，令你畅享舒适体验。
- 显示颜色： 白色/多色
- 款式： IM4453-100
产品细节
- 尺寸：510 x 100 x 200 mm
- 面料：合成革。后背面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
