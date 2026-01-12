Jordan Renegade Flight
Therma-FIT 女子双面穿人造毛皮夹克
27% 折让
Jordan Renegade Flight Therma-FIT 女子双面穿人造毛皮夹克匠心演绎经典 Renegade 夹克，专为冷天打造。双面穿设计，一面为梭织斜纹面料，另一面采用柔软人造毛皮。衣袖拉链口袋、罗纹袖口和下摆等经典细节，彰显经典夹克风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV0358-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 双面穿设计，一面为梭织斜纹面料，另一面采用柔软人造毛皮
- 双向拉链设计，可供打造多变造型
产品细节
- 外层面料/内层人造毛皮/填充物：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 侧边口袋设计
- 只可干洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV0358-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
