Jordan
Resort 大童加绒圆领上衣
18% 折让
Jordan Resort 大童加绒圆领上衣尽显阿斯彭滑雪胜地的不凡格调。 采用休闲版型与棉混纺针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，结合轻微落肩设计，营造出众休闲感受。 该上衣可与 Jordan 针织下装搭配穿着，舒适非凡，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造时尚休闲外观。
- 显示颜色： 深绿
- 款式： IQ9985-375
产品细节
- 面布：57% 聚酯纤维/43% 棉
- 可机洗
