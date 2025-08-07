Jordan Ripped Flight 大童贴片T恤将经典版型与时尚元素巧妙糅合，采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，巧搭小号 Jumpman 贴片，低调彰显挚爱标志；落肩设计，营造休闲外观；圆领设计，缔造舒适穿着感受。

