Jordan Rise

速干半硬顶弧形帽檐运动帽

¥249

黑/白色
帆白/黑

时尚点睛利器，契合不同造型。Jordan Rise 速干半硬顶弧形帽檐运动帽采用弧形帽檐、半硬顶设计结合时尚版型，塑就经典外观。可调节按扣式扣带，方便轻松调整至理想贴合度；汗带设计，有助减少汗液干扰视线。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ0627-010

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