Jordan Rise

36% 折让

Jordan Rise Metal Jumpman 半硬顶运动帽采用耐用梭织锦纶材料，搭配弧形帽檐，塑就传统外观。金属 Jumpman 标志，彰显经典 Jordan 风范，打造日常佩戴佳选。

其他细节

  • Rise 运动帽均采用高帽冠设计，塑就时尚版型
  • 背面可调节扣合设计，可根据头型调节贴合效果
  • 刺绣孔眼，提升透气性

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。前片里料拼接：65% 聚酯纤维/35% 棉
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 黑/青铜色
  • 款式： HM5750-010

