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Jordan Series ES 女子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟的过往经历。橡胶外底塑就出众抓地力，亦讲述了迈克尔·乔丹如何成长为 23 号球员的精彩故事。鞋垫饰有标语“SWING FOR THE FENCE”，是拉里曾对迈克尔说过的一句话。