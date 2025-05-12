Jordan Series ES
女子薄底运动鞋
¥389¥59935% 折让
售罄：此配色当前无货
Jordan Series ES 女子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟的过往经历。橡胶外底塑就出众抓地力，亦讲述了迈克尔·乔丹如何成长为 23 号球员的精彩故事。鞋垫饰有标语“SWING FOR THE FENCE”，是拉里曾对迈克尔说过的一句话。
- 显示颜色： 大气浅粉/黑/大学红/帆白
- 款式： DN1857-610
Jordan Series ES
¥389¥59935% 折让
Jordan Series ES 女子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟的过往经历。橡胶外底塑就出众抓地力，亦讲述了迈克尔·乔丹如何成长为 23 号球员的精彩故事。鞋垫饰有标语“SWING FOR THE FENCE”，是拉里曾对迈克尔说过的一句话。
其他细节
- 灵感源自 Air Jordan 1 的圆形抓地纹路，铸就出众耐穿性
- 优质鞋面，塑就时尚低帮版型和灵活百搭风格
- 弹性三角形拼接设计，柔韧非凡
产品细节
- 显示颜色： 大气浅粉/黑/大学红/帆白
- 款式： DN1857-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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