 

Jordan Series ES

女子薄底运动鞋

¥389¥59935% 折让
售罄：此配色当前无货

Jordan Series ES 女子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟的过往经历。橡胶外底塑就出众抓地力，亦讲述了迈克尔·乔丹如何成长为 23 号球员的精彩故事。鞋垫饰有标语“SWING FOR THE FENCE”，是拉里曾对迈克尔说过的一句话。


  • 显示颜色： 大气浅粉/黑/大学红/帆白
  • 款式： DN1857-610

Jordan Series ES

¥389¥59935% 折让

Jordan Series ES 女子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟的过往经历。橡胶外底塑就出众抓地力，亦讲述了迈克尔·乔丹如何成长为 23 号球员的精彩故事。鞋垫饰有标语“SWING FOR THE FENCE”，是拉里曾对迈克尔说过的一句话。

其他细节

  • 灵感源自 Air Jordan 1 的圆形抓地纹路，铸就出众耐穿性
  • 优质鞋面，塑就时尚低帮版型和灵活百搭风格
  • 弹性三角形拼接设计，柔韧非凡

产品细节

  • 显示颜色： 大气浅粉/黑/大学红/帆白
  • 款式： DN1857-610

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。