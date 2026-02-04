 
Jordan Session 大童运动鞋 - 军裤卡其/椒红/淡象牙白/黑曜石色

Jordan Session

大童运动鞋

20% 折让

Jordan Session 大童运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。


  • 显示颜色： 军裤卡其/椒红/淡象牙白/黑曜石色
  • 款式： IB5679-301

Jordan Session

20% 折让

Jordan Session 大童运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 泡绵中底，带来轻盈缓震性能
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 军裤卡其/椒红/淡象牙白/黑曜石色
  • 款式： IB5679-301

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。