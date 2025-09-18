Jordan Session
男子运动鞋
10% 折让
Jordan Session 男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。
- 显示颜色： 风暴蓝/法国蓝/淡象牙白/校园红
- 款式： IB3731-400
Jordan Session
10% 折让
Jordan Session 男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 风暴蓝/法国蓝/淡象牙白/校园红
- 款式： IB3731-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。