 
Jordan "She Takes Flight" 大童（女孩）罗纹连衣裙 - 浅土褐

Jordan

"She Takes Flight" 大童（女孩）罗纹连衣裙

20% 折让

Jordan "She Takes Flight" 大童（女孩）罗纹连衣裙采用弹性混纺罗纹针织面料与便捷套头设计，是你在暖天日常穿搭的上佳之选。可内搭骑行短裤或紧身裤，打造出众包覆效果，助你自如畅动。


  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： II3564-104

产品细节

  • 主身布：85% 锦纶/15% 氨纶。侧拼：42% 粘纤/38% 棉/15% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 手洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。