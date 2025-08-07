Jordan
"She Takes Flight" 大童（女孩）罗纹连衣裙
20% 折让
Jordan "She Takes Flight" 大童（女孩）罗纹连衣裙采用弹性混纺罗纹针织面料与便捷套头设计，是你在暖天日常穿搭的上佳之选。可内搭骑行短裤或紧身裤，打造出众包覆效果，助你自如畅动。
- 显示颜色： 浅土褐
- 款式： II3564-104
Jordan
20% 折让
Jordan "She Takes Flight" 大童（女孩）罗纹连衣裙采用弹性混纺罗纹针织面料与便捷套头设计，是你在暖天日常穿搭的上佳之选。可内搭骑行短裤或紧身裤，打造出众包覆效果，助你自如畅动。
产品细节
- 主身布：85% 锦纶/15% 氨纶。侧拼：42% 粘纤/38% 棉/15% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 浅土褐
- 款式： II3564-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。