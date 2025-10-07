 
Jordan Shooter 防晒速干篮球护臂（1 副） - 白色/黑

Jordan Shooter

防晒速干篮球护臂（1 副）

戴上 Jordan Shooter 防晒速干篮球护臂（1 副），畅快投篮。该护臂采用导湿速干技术搭配弹性材料，助你保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AC4142-101

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 顺滑材料结合平缝设计，助你专注比赛，火力全开
  • 弹性网眼拼接，透气性出众，助你保持清爽

产品细节

  • UPF 40+
  • 成对出售
  • 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
