Jordan Shooter
防晒速干篮球护臂（1 副）
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
戴上 Jordan Shooter 防晒速干篮球护臂（1 副），畅快投篮。该护臂采用导湿速干技术搭配弹性材料，助你保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： AC4142-101
Jordan Shooter
35% 折让
戴上 Jordan Shooter 防晒速干篮球护臂（1 副），畅快投篮。该护臂采用导湿速干技术搭配弹性材料，助你保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 顺滑材料结合平缝设计，助你专注比赛，火力全开
- 弹性网眼拼接，透气性出众，助你保持清爽
产品细节
- UPF 40+
- 成对出售
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： AC4142-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。