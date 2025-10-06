 
Jordan Spizike 大童运动鞋 - 军绿/军棕/大学红/黑

售罄：

此配色当前无货

Jordan Spizike 大童运动鞋巧糅四款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的多项需求。上脚试试看？


  • 显示颜色： 军绿/军棕/大学红/黑
  • 款式： FD4653-300

其他细节

  • 鞋底加入可视 Nike Air 缓震技术，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

