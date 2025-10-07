Jordan Spizike Low
大童运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就经典运动鞋款。 糅合昔日 Jordan 鞋款的经典元素，铸就丰富层次感和纹理质感，洋溢复古气息。 后跟搭载经典 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。 充分满足孩子的多种需求。 上脚试试看？
- 显示颜色： 帆白/椰奶色/浅英国褐/蜜瓜绿
- 款式： HQ1194-131
Jordan Spizike Low
42% 折让
Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就经典运动鞋款。 糅合昔日 Jordan 鞋款的经典元素，铸就丰富层次感和纹理质感，洋溢复古气息。 后跟搭载经典 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。 充分满足孩子的多种需求。 上脚试试看？
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，经久耐穿
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 硬质橡胶外底，兼具出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 帆白/椰奶色/浅英国褐/蜜瓜绿
- 款式： HQ1194-131
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。