 
Jordan Spizike Low 大童运动鞋 - 帆白/椰奶色/浅英国褐/蜜瓜绿

Jordan Spizike Low

大童运动鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就经典运动鞋款。 糅合昔日 Jordan 鞋款的经典元素，铸就丰富层次感和纹理质感，洋溢复古气息。 后跟搭载经典 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。 充分满足孩子的多种需求。 上脚试试看？


  • 显示颜色： 帆白/椰奶色/浅英国褐/蜜瓜绿
  • 款式： HQ1194-131

其他细节

  • 天然皮革与织物组合鞋面，经久耐穿
  • Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 硬质橡胶外底，兼具出色耐穿性和抓地力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。