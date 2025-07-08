Jordan Spizike Low
大童运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的灵感细节，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的日常需求。上脚试试看？
- 显示颜色： 帆白/椰奶色/砂岩色/大学红
- 款式： FQ3950-100
其他细节
- 优质材质组合鞋面，经久耐穿
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 硬质橡胶外底，兼具出众耐穿性和抓地力
产品细节
