Jordan Spizike Low
幼童运动鞋
¥439¥59926% 折让
Jordan Spizike Low 幼童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的灵感细节，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的多项需求。上脚试试看？
- 显示颜色： 帆白/黑/松绿/橙色
- 款式： HQ1671-183
Jordan Spizike Low
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Jordan Spizike Low 幼童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的灵感细节，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的多项需求。上脚试试看？
其他细节
- 魔术贴粘扣固定带设计，有助快速稳固双足，塑就贴合感受
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 足底搭配柔软泡绵，塑就轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 帆白/黑/松绿/橙色
- 款式： HQ1671-183
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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