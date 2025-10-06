 
Jordan Spizike Low 男子运动鞋老爹鞋 - 沙堆白/棉布白/椰奶色/黑

Jordan Spizike Low

男子运动鞋老爹鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Spizike Low 男子运动鞋巧糅四款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的不同需求。上脚试试看？


  • 显示颜色： 沙堆白/棉布白/椰奶色/黑
  • 款式： HQ3439-101

Jordan Spizike Low

42% 折让

Jordan Spizike Low 男子运动鞋巧糅四款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的不同需求。上脚试试看？

其他细节

  • 天然皮革鞋面，带来出众耐穿性
  • 前足采用 Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果
  • 硬质橡胶外底，兼具出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 沙堆白/棉布白/椰奶色/黑
  • 款式： HQ3439-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。