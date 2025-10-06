如果你喜欢轻装前往比赛现场、球场或健身房，Jordan Sport 健身包就是你的理想单品。该健身包采用耐用聚酯纤维材料，正面巧搭三角绗缝图案。主袋空间宽敞，可供收纳换洗衣物、备用鞋或你想携带的其他物品。正面上部拉链口袋，可供安全存放随身物品，方便随时取用；织带封口设计，兼具肩带功能。下方拉链口袋内设有一个网眼布球包，抽出后可通过钩扣与正面顶部的三角形环连接，不用时可收纳进通过健身包下方的拉链口袋中。

显示颜色： 黑

款式： HQ7222-010