Jordan Sport
健身包
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
如果你喜欢轻装前往比赛现场、球场或健身房，Jordan Sport 健身包就是你的理想单品。该健身包采用耐用聚酯纤维材料，正面巧搭三角绗缝图案。主袋空间宽敞，可供收纳换洗衣物、备用鞋或你想携带的其他物品。正面上部拉链口袋，可供安全存放随身物品，方便随时取用；织带封口设计，兼具肩带功能。下方拉链口袋内设有一个网眼布球包，抽出后可通过钩扣与正面顶部的三角形环连接，不用时可收纳进通过健身包下方的拉链口袋中。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7222-010
产品细节
- 尺寸：356 x 546 mm
- 机织面料/机织里料/网布/涂层面料底布/填充物：聚酯纤维。涂层面料涂层：聚氨酯(PU)
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。