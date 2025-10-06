 
Jordan Sport 健身包 - 黑

Jordan Sport

健身包

36% 折让

售罄：

此配色当前无货

如果你喜欢轻装前往比赛现场、球场或健身房，Jordan Sport 健身包就是你的理想单品。该健身包采用耐用聚酯纤维材料，正面巧搭三角绗缝图案。主袋空间宽敞，可供收纳换洗衣物、备用鞋或你想携带的其他物品。正面上部拉链口袋，可供安全存放随身物品，方便随时取用；织带封口设计，兼具肩带功能。下方拉链口袋内设有一个网眼布球包，抽出后可通过钩扣与正面顶部的三角形环连接，不用时可收纳进通过健身包下方的拉链口袋中。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ7222-010

Jordan Sport

36% 折让

如果你喜欢轻装前往比赛现场、球场或健身房，Jordan Sport 健身包就是你的理想单品。该健身包采用耐用聚酯纤维材料，正面巧搭三角绗缝图案。主袋空间宽敞，可供收纳换洗衣物、备用鞋或你想携带的其他物品。正面上部拉链口袋，可供安全存放随身物品，方便随时取用；织带封口设计，兼具肩带功能。下方拉链口袋内设有一个网眼布球包，抽出后可通过钩扣与正面顶部的三角形环连接，不用时可收纳进通过健身包下方的拉链口袋中。

产品细节

  • 尺寸：356 x 546 mm
  • 机织面料/机织里料/网布/涂层面料底布/填充物：聚酯纤维。涂层面料涂层：聚氨酯(PU)
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7222-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。