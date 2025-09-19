Jordan Sport 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。宽敞拉链主袋，可收纳换洗衣物或其他所需物品。背面拉链隔层添加软垫，可安全存放笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面设有弹性松紧绳，便于存放额外物品；可调节加垫肩带，营造舒适携背体验。该款双肩包两大亮点：多口袋设计，营造井然有序的储物空间；底部配有鞋款用隔层，便捷透气！

Jordan Sport 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。宽敞拉链主袋，可收纳换洗衣物或其他所需物品。背面拉链隔层添加软垫，可安全存放笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面设有弹性松紧绳，便于存放额外物品；可调节加垫肩带，营造舒适携背体验。该款双肩包两大亮点：多口袋设计，营造井然有序的储物空间；底部配有鞋款用隔层，便捷透气！

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。