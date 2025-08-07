Jordan Sport
女子速干短袖针织短款上衣
Jordan Sport 女子速干短袖针织短款上衣紧身贴合且性能出色，采用柔软弹性面料，结合导湿速干技术，有助保持干爽舒适。后背镂空设计，增添时尚气息，同时营造非凡透气性，助你畅快热练，突破自我。
- 显示颜色： 薄雾灰蓝
- 款式： HJ0071-519
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 短款下摆，塑就利落外观
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
