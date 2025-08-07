 
Jordan Sport 女子速干短袖针织短款上衣 - 薄雾灰蓝

Jordan Sport

女子速干短袖针织短款上衣

薄雾灰蓝
黑

Jordan Sport 女子速干短袖针织短款上衣紧身贴合且性能出色，采用柔软弹性面料，结合导湿速干技术，有助保持干爽舒适。后背镂空设计，增添时尚气息，同时营造非凡透气性，助你畅快热练，突破自我。


  • 显示颜色： 薄雾灰蓝
  • 款式： HJ0071-519

Jordan Sport

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 短款下摆，塑就利落外观

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。