在生活中或穿紧身裤时，灵活性至关重要。 毕竟，你永远不知道会面临什么。 Jordan Sport 女子速干紧身裤经焕新升级，提升贴合体验和经典设计细节，任你自如伸展，玩转型潮。 即刻上身，从容迎接挑战。

在生活中或穿紧身裤时，灵活性至关重要。 毕竟，你永远不知道会面临什么。 Jordan Sport 女子速干紧身裤经焕新升级，提升贴合体验和经典设计细节，任你自如伸展，玩转型潮。 即刻上身，从容迎接挑战。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。