Jordan Sport 弹性发圈（8 条）采用匠心设计，令你在训练或日常活动中心无旁骛。该套装包括四组不同形态的弹性发圈，可稳固整束头发，助你从容应对多种活动。

Jordan Sport 弹性发圈（8 条）采用匠心设计，令你在训练或日常活动中心无旁骛。该套装包括四组不同形态的弹性发圈，可稳固整束头发，助你从容应对多种活动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。