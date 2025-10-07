 
Jordan Sport 弹性发圈（8 条） - 白色/黑/黑

Jordan Sport

弹性发圈（8 条）

白色/黑/黑
白色/健身红/黑

Jordan Sport 弹性发圈（8 条）采用匠心设计，令你在训练或日常活动中心无旁骛。该套装包括四组不同形态的弹性发圈，可稳固整束头发，助你从容应对多种活动。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： IF1691-127

Jordan Sport

Jordan Sport 弹性发圈（8 条）采用匠心设计，令你在训练或日常活动中心无旁骛。该套装包括四组不同形态的弹性发圈，可稳固整束头发，助你从容应对多种活动。

产品细节

  • 材质 1：聚酯纤维/氨纶。 材质 2：二烯类弹性纤维/锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： IF1691-127

