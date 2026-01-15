Jordan Sport 新年系列
男子运动夹克
13% 折让
Jordan Sport 新年系列男子运动夹克采用匠心设计，助你喜迎马年。保暖出众，百搭实穿，塑就叠搭佳选。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ3951-010
产品细节
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶；罗纹拼接：95% 锦纶/5% 氨纶。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
