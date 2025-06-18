 

Jordan Sport

球包

¥299¥36918% 折让
售罄：此配色当前无货

Jordan Sport 球包助你在前往赛场的途中解放双手。采用耐用聚酯纤维网眼布，有效提升透气性；结合拉链开合设计，帮助安全存放球类装备。可调节肩带，打造多元携背方式；随附可拆卸收纳挂包，便于存放卡片和现金。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ7235-010

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Jordan Sport 球包助你在前往赛场的途中解放双手。采用耐用聚酯纤维网眼布，有效提升透气性；结合拉链开合设计，帮助安全存放球类装备。可调节肩带，打造多元携背方式；随附可拆卸收纳挂包，便于存放卡片和现金。

产品细节

  • 尺寸：419 x 254 x 356 mm
  • 主体材质：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7235-010

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