Jordan Sport
球包
¥259¥36929% 折让
售罄：此配色当前无货
Jordan Sport 球包助你在前往赛场的途中解放双手。采用耐用聚酯纤维网眼布，有效提升透气性；结合拉链开合设计，帮助安全存放球类装备。可调节肩带，打造多元携背方式；随附可拆卸收纳挂包，便于存放卡片和现金。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7235-010
Jordan Sport
¥259¥36929% 折让
Jordan Sport 球包助你在前往赛场的途中解放双手。采用耐用聚酯纤维网眼布，有效提升透气性；结合拉链开合设计，帮助安全存放球类装备。可调节肩带，打造多元携背方式；随附可拆卸收纳挂包，便于存放卡片和现金。
产品细节
- 尺寸：419 x 254 x 356 mm
- 主体材质：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7235-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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