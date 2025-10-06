Jordan Sport
男子印花高尔夫翻领T恤
19% 折让
Jordan Sport 男子印花高尔夫翻领T恤专为高尔夫球运动打造。弹性针织面料结合汗渍隐匿技术，助你保持清爽，轻松打满 18 洞。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白
- 款式： HV1155-030
其他细节
- Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
- 弹性针织面料，可随行而动，塑就自如运动体验
- 后身垂坠式下摆设计，提升包覆效果，有助将T恤掖入下装，自如弯腰和伸展
产品细节
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
