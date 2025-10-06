 
Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装长裤 - 铁灰/铁灰

Jordan Sport

男子拒水高尔夫工装长裤

20% 折让
铁灰/铁灰
亚麻/亚麻

Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装长裤专为高尔夫球运动打造。 耐穿锦纶混纺面料提供恰到好处的弹性，可随行而动，助你自如完成弯腰、挥杆和伸展动作。 同时具备出色外观， 裤腿两侧翻盖大口袋，彰显经典 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 铁灰/铁灰
  • 款式： HQ8490-068

Jordan Sport

20% 折让

Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装长裤专为高尔夫球运动打造。 耐穿锦纶混纺面料提供恰到好处的弹性，可随行而动，助你自如完成弯腰、挥杆和伸展动作。 同时具备出色外观， 裤腿两侧翻盖大口袋，彰显经典 Jordan 风范。

其他细节

  • 梭织面料轻盈耐穿，弹力出众，令你畅动自如
  • 左腿额外拉链口袋，可供存放小物件

产品细节

  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。 口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 拉链门襟
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰/铁灰
  • 款式： HQ8490-068

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。