Jordan Sport
男子拒水高尔夫工装长裤
20% 折让
Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装长裤专为高尔夫球运动打造。 耐穿锦纶混纺面料提供恰到好处的弹性，可随行而动，助你自如完成弯腰、挥杆和伸展动作。 同时具备出色外观， 裤腿两侧翻盖大口袋，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 铁灰/铁灰
- 款式： HQ8490-068
Jordan Sport
20% 折让
Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装长裤专为高尔夫球运动打造。 耐穿锦纶混纺面料提供恰到好处的弹性，可随行而动，助你自如完成弯腰、挥杆和伸展动作。 同时具备出色外观， 裤腿两侧翻盖大口袋，彰显经典 Jordan 风范。
其他细节
- 梭织面料轻盈耐穿，弹力出众，令你畅动自如
- 左腿额外拉链口袋，可供存放小物件
产品细节
- 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。 口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 拉链门襟
- 可机洗
- 显示颜色： 铁灰/铁灰
- 款式： HQ8490-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。