Jordan Sport
男子防晒高尔夫长裤
19% 折让
穿上 Jordan Sport 男子防晒高尔夫长裤，畅享高尔夫时光。该长裤采用弹性梭织面料结合锥形剪裁，造就挥杆过程中舒适运动体验。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 铁灰/铁灰
- 款式： HQ8485-068
其他细节
- 弹性梭织面料，塑就自如运动体验
- 弹性腰部，舒适贴合
- 侧边和后身口袋，提供多种储物选择
产品细节
- UPF 40+
- 面料：84% 锦纶/16% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
- 锥形剪裁
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护；若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
